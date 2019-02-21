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Общество

31 процент респондентов считает, что отношения у Кыргызстана с Китаем плохие

В рамках социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года, респондентам предложили оценить сегодняшние взаимоотношения Кыргызстана с другими государствами.

Подавляющее большинство участников исследования оценило взаимоотношения Кыргызстана и России как хорошие (97 процентов от общего числа опрошенных).

На втором месте оказался Казахстан (83). Как плохие оценили наши отношения с ближайшим соседом 7 процентов респондентов.

69 процентов участников опроса считают, что у нас хорошие отношения с Турцией. Восемь процентов полагают, что плохие.

За хорошие отношения с Узбекистаном проголосовало 62 процента опрошенных. 18 процентов считают, что отношения между республиками плохие.

На пятом месте Европейский союз (59). Далее идут Япония (41), Таджикистан (41), Китай (39) и США (30).

Лишь 5 процентов респондентов считают, что отношения между Кыргызстаном и ЕС плохие. Но 31 процент опрошенных полагает, что у нас плохие отношения с Китайской Народной Республикой. Еще 28 процентов считают плохими отношения с США.

Всего опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.
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