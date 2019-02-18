14:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Штормовое предупреждение: ожидается похолодание

В Кыргызстане 20-22 февраля ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 20 февраля днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях дождь, в предгороных и горных районах снег. 21 февраля — снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки сильные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях снег ожидается 21-22 февраля.

На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы, вероятность схода снежных лавин. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами с усилением до 15-20 метров в секунду.

21-22 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

В Чуйской, Таласской долинах ночью до −10 градусов, днем до −1, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью −6...-1, днем до +5 градусов, в Иссык-Кульской котловине ночью −10...-5 градусов, местами до −15, днем −5...0, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью −24...-19 градусов, днем −11...-6, в высокогорных районах и в Суусамырской долине ночью до −35 градусов.

Неустойчивая холодная погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.
Ссылка:
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 февраля: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 февраля: временами дождь со снегом
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: дождь со снегом
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: слабый снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 февраля: опять снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 февраля: без осадков
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Проверить штрафы можно и&nbsp;через мобильное приложение «Безопасный город». Проверить штрафы можно и через мобильное приложение
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители замазывают госномера автомашин грязью «Безопасный город». Водители замазывают госномера автомашин грязью
Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии
Дело Омурбека Текебаева направлено на&nbsp;пересмотр Дело Омурбека Текебаева направлено на пересмотр
Бизнес
Найди свою половинку c&nbsp;помощью бесплатного сервиса JANYM от&nbsp;MegaCom Найди свою половинку c помощью бесплатного сервиса JANYM от MegaCom
Самосвалы, автокраны, &laquo;аварийки&raquo;. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обновил автопарк Самосвалы, автокраны, «аварийки». «Газпром Кыргызстан» обновил автопарк
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Скоростной 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom доступен на&nbsp;популярных горнолыжных базах Скоростной 4G LTE от MegaCom доступен на популярных горнолыжных базах