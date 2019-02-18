Штормовое предупреждение: ожидается похолодание

В Кыргызстане 20-22 февраля ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 20 февраля днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях дождь, в предгороных и горных районах снег. 21 февраля — снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки сильные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях снег ожидается 21-22 февраля.

На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы, вероятность схода снежных лавин. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами с усилением до 15-20 метров в секунду.

21-22 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

В Чуйской, Таласской долинах ночью до −10 градусов, днем до −1, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью −6...-1, днем до +5 градусов, в Иссык-Кульской котловине ночью −10...-5 градусов, местами до −15, днем −5...0, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью −24...-19 градусов, днем −11...-6, в высокогорных районах и в Суусамырской долине ночью до −35 градусов.

Неустойчивая холодная погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.