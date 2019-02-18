Штормовое предупреждение: ожидается похолодание

В Кыргызстане 20-22 февраля ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, 20 февраля днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях дождь, в предгороных и горных районах снег. 21 февраля — снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки сильные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях снег ожидается 21-22 февраля.
На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы, вероятность схода снежных лавин. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами с усилением до 15-20 метров в секунду.
21-22 февраля ожидается понижение температуры воздуха.
Неустойчивая холодная погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.