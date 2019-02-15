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Общество

Сооронбай Жээнбеков: Подвиг воинов-афганцев останется примером служения Родине

Фото Султана Досалиева. Торжественное собрание, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана

«Подвиг воинов, участвовавших в Афганской войне, останется примером служения Родине, патриотизма и защиты Отечества для молодежи», — отметил президент, главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на торжественном собрании, посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Торжественное собрание, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Глава государства подчеркнул, что в рядах многонациональной советской армии были более 7 тысяч кыргызстанцев, которые исполнили свой долг, показали пример героизма.

«Длившаяся более девяти лет Афганская война оставила неизгладимый след в сердцах миллионов людей. Тысячи соотечественников лишились своих сыновей, братьев, отцов и мужей. В Афганской войне погибли 248 наших соотечественников — кыргызстанцев. Полторы тысячи солдат получили ранения, молодые ребята стали инвалидами. Мы преклоняемся перед мужеством всех наших соотечественников, которые с героизмом исполнили свой воинский долг. Отдаем дань памяти и восславляем доблесть героев, сложивших свои головы в бою», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Высших государственных наград СССР удостоены 247 кыргызстанцев, два воина — высшего звания Героя Советского Союза.

Глава КР добавил, что Центральная Азия и сегодня находится в центре внимания мировой общественности. Одна из основных причин — ситуация в Афганистане. Уроженцу села Арсланбоб Базар-Коргонского района Ошской области Юрию Исламову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Такой же высокой награды удостоился уроженец Сокулукского района Чуйской области Сергей Гущин.

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«Сохранение мира и стабильности в регионе остается актуальной задачей. Растет тенденция участия граждан в различных религиозно-экстремистских движениях. Беспокоит тот факт, что некоторые примыкают к наемным террористам. Особенно беспокоят попытки террористов, получивших диверсионно-террористический опыт, обострить ситуацию в регионе. Этого никогда нельзя допустить. Афганистан — соседняя нам страна. Поэтому мы не можем оставаться равнодушными к ситуации, сложившейся в ней. Кыргызстан в рамках ООН, ШОС, ОДКБ и других международных организаций будет и далее усиливать меры по обеспечению безопасности в регионе», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

«За годы независимости мы узнали настоящую цену мира и стабильности. Наш народ никогда не забудет, как воины-афганцы одними из первых пришли на помощь, чтобы защитить интересы государства и народа, когда Родина была в опасности. И сегодня воины-интернационалисты являются авангардом сил безопасности», — добавил президент.
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