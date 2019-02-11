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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (70)

Драка экс-чиновника и депутата. Обвиняемый должен выплатить 10 тысяч сомов

Чуйский областной суд признал депутата Беловодского айыльного кенеша Сейитбека Надырбекова виновным в хулиганстве и приговорил к административному штрафу размером 10 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда. 

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Пострадавшая сторона обжаловала решение в Верховном суде.  Экс-заместитель главы Беловодского айыл окмоту Советбек Орозалиев, которого избил Сейитбек Надырбеков, скончался в апреле 2018 года. 

Адвокаты настаивают на переквалификации обвинения со статьи «Хулиганство» на «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Сейитбек Надырбеков не признает себя виновным, а члены местного кенеша утверждают, что вообще ничего не видели. 

Сам Сейитбек Надырбеков ситуацию не комментирует.
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