Драка экс-чиновника и депутата. Обвиняемый должен выплатить 10 тысяч сомов

Чуйский областной суд признал депутата Беловодского айыльного кенеша Сейитбека Надырбекова виновным в хулиганстве и приговорил к административному штрафу размером 10 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

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Пострадавшая сторона обжаловала решение в Верховном суде. Экс-заместитель главы Беловодского айыл окмоту Советбек Орозалиев, которого избил Сейитбек Надырбеков, скончался в апреле 2018 года.

Адвокаты настаивают на переквалификации обвинения со статьи «Хулиганство» на «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Сейитбек Надырбеков не признает себя виновным, а члены местного кенеша утверждают, что вообще ничего не видели.

Сам Сейитбек Надырбеков ситуацию не комментирует.