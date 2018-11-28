Национальному центру по предупреждению пыток нужен логотип. Объявлен конкурс

Национальный центр по предупреждению пыток решил, что ведомству нужен новый логотип. В поисках лучшего варианта объявляется конкурс, приуроченный к 70-летию со дня принятия Всеобщей декларации прав человека.

Логотип не должен содержать текста, работа может быть выполнена как в цвете, так и быть в черно-белых тонах. Дизайн должен быть представлен только в цифровом формате, и размер логотипа не должен превышать 15х15 сантиметров в объеме.

Работа не должна содержать дизайн или рисунок, который ранее уже был использован в другой сфере. Свои проекты участники могут присылать до 6 декабря включительно. Победитель будет объявлен 7 декабря.

Проекты следует отправлять на электронную почту: pm.kyrgyzstan@gmail.com, обязательно указав свои полное имя и контактные данные.