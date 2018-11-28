11:40
USD 69.85
EUR 79.02
RUB 1.05
Общество

Национальному центру по предупреждению пыток нужен логотип. Объявлен конкурс

Национальный центр по предупреждению пыток решил, что ведомству нужен новый логотип. В поисках лучшего варианта объявляется конкурс, приуроченный к 70-летию со дня принятия Всеобщей декларации прав человека.  

Логотип не должен содержать текста, работа может быть выполнена как в цвете, так и быть в черно-белых тонах. Дизайн должен быть представлен только в цифровом формате, и размер логотипа не должен превышать 15х15 сантиметров в объеме. 

Работа не должна содержать дизайн или рисунок, который ранее уже был использован в другой сфере. Свои проекты участники могут присылать до 6 декабря включительно. Победитель будет объявлен 7 декабря.

Проекты следует отправлять на электронную почту: pm.kyrgyzstan@gmail.com, обязательно указав свои полное имя и контактные данные.
Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Петровская спецшкола-интернат: всего один воспитанник и 6 человек обслуги
Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО
Центр по противодействию пыткам: Текебаеву установили камеру без его разрешения
YouTube изменил логотип, дизайн и добавил новые функции
Попавшие в ДТП сотрудники Наццентра по борьбе с пытками ищут своих спасителей
Сотрудницу Наццентра по борьбе с пытками перевели из реанимации в палату
Около 40 эскизов логотипов разработали к Году нравственности в Кыргызстане
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Неделя-24. Откровения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;задыхающийся от&nbsp;смога Бишкек Неделя-24. Откровения Алмазбека Атамбаева и задыхающийся от смога Бишкек
Бизнес
Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства
Школьники узнают, как обезопасить себя в&nbsp;интернете и&nbsp;бороться с&nbsp;мошенничеством Школьники узнают, как обезопасить себя в интернете и бороться с мошенничеством
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления