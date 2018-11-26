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Общество

Скопление машин на месторождении Кара-Кече объясняется большим спросом на уголь

Скопление машин на месторождении Кара-Кече в ГП «Кыргызкомур» объяснили большим спросом на уголь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что на месторождении только у ГП «Кыргызкомур» есть сортировочная. «Люди хотят брать отборный уголь. У других предприятий мощности ниже, топливо у них мелкое. Мы работаем круглосуточно. Работает четыре экскаватора», — заметили в ГП.

Весогабаритный контроль работает. Через несколько дней запустят вторую точку. Ежедневно загружается 200-250 машин.

Напомним, ранее читатели сообщили, что на Кара-Кече не работают весы.
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