Скопление машин на месторождении Кара-Кече объясняется большим спросом на уголь

Скопление машин на месторождении Кара-Кече в ГП «Кыргызкомур» объяснили большим спросом на уголь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что на месторождении только у ГП «Кыргызкомур» есть сортировочная. «Люди хотят брать отборный уголь. У других предприятий мощности ниже, топливо у них мелкое. Мы работаем круглосуточно. Работает четыре экскаватора», — заметили в ГП.

Весогабаритный контроль работает. Через несколько дней запустят вторую точку. Ежедневно загружается 200-250 машин.

Напомним, ранее читатели сообщили, что на Кара-Кече не работают весы.