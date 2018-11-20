Бывший премьер подсказал президенту способы пополнения бюджета Кыргызстана

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Экс-премьер-министр Азим Исабеков на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым подсказал способы пополнения бюджета Кыргызстана. Об этом 24.kg рассказал бывший глава правительства.

По его словам, в ходе встречи бывшие главы кабинета министров высказали свое мнение о недостатках, которые имеются в стране, первоочередных проблемах, экономике и развитии.

Я дал несколько советов по экологии, в частности говорил об экологической проблеме золоторудного комбината «Кумтор», подсказал, как привлечь инвестиции в страну. Мы нуждаемся в строительстве кыргызско-китайской железной дороги. Азим Исабеков

«Если строительство дороги начнется, более пяти тысяч человек получат работу. Это возможность экспорта нашей продукции помимо воздушно-транспортного способа. Строительство железной дороги позволит пополнить бюджет республики», — сказал он.

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Кроме того, экс-премьер высказал предложения о строительстве ГЭС в долине Сары-Джаз Иссык-Кульской области.

«В этой долине можно построить от трех до пяти ГЭС. Когда мы работали, китайская сторона согласилась потреблять электроэнергию, если мы построим там ГЭС», — добавил Азим Исабеков.