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Власть

Страна выбирается из популистских дебрей. Экс-спикер ЖК о встрече с президентом

Экс-торага Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов рассказал 24.kg, как проходила встреча бывших спикеров парламента и премьер-министров с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

По его словам, это был не монолог приглашенных и односложные ответы главы государства, а именно диалог, причем конструктивный.

«Мы все высказали свое мнение, поскольку нас именно за этим и пригласил президент. Говорили и о конституционной реформе, о науке и технике, о том, что смычка между ними может способствовать развитию. Говорили о ресурсах. Кто-то предлагал конкретные экономические проекты», — сказал Зайнидин Курманов.

Он добавил, что поднимался вопрос и политических заключенных, в частности лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, отбывающего наказание в ИК № 47 по обвинению в коррупции.

«Мы предлагали применить к Омурбеку Текебаеву политическую амнистию, особенно на фоне последних событий, я говорю об аресте бизнесмена Леонида Маевского в Москве», — отметил Зайнидин Курманов.

Он считает, что Сооронбай Жээнбеков ведет страну в верном направлении, вытаскивая Кыргызстан из дебрей популистского режима, который был установлен предшественником Алмазбеком Атамбаевым.

«Президент готов слушать. И это важно. Кыргызстан ступил на этап совещательной демократии. Конечно, такая форма ниже, чем либеральная, но тоже считается достаточно развитой и приемлемой», — считает Зайнидин Курманов.

Политик подчеркнул, что Кыргызстан возвращается к прогрессивному пути развития. 
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