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Общество

ТНК «Дастан» планируют кооперировать с российскими предприятиями

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил ОАО «ТНК «Дастан». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Директор по производству Сергей Дробышев рассказал, что завод представляет многоплановое предприятие с уникальной технологической базой, способное производить продукцию, которая соответствует современным требованиям и мировым стандартам. Завод располагает испытательным полигоном, расположенным на озере Иссык-Куль, что обеспечивает возможность проведения необходимых морских испытаний всего навигационного оборудования.

Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил с руководством предприятия планы по модернизации технологического процесса и расширению производственных мощностей, в том числе путем кооперирования производства с другими зарубежными предприятиями, в первую очередь из России.

«Отрадно, что мы смогли сохранить такое уникальное специализированное предприятие с высококлассными специалистами и ведущими позициями на рынке. Но сегодня мы должны проработать эффективные механизмы для того, чтобы ни один квадратный метр этого завода не пустовал и использовался по прямому назначению. Нужно восстановить его былую мощь и объемы производства», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, правительство будет оказывать содействие для того, чтобы модернизировать производство и расширить возможности завода «Дастан».
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