Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850

От бывшего оскандалившегося заместителя министра труда и социального развития Зууракан Каденовой требуют вернуть долг. Пользователь Facebook Жыпара Жолукеева написала на своей странице, что Зууракан Каденова в течение года не возвращает деньги.

«Вы обещали выплатить всю сумму до июля 2018 года, но от вас до сих пор нет вестей. Хотя бы позвоните. Может, через социальные сети прочитаете», — пишет она.

В расписке Зууракан Каденова обязуется выплатить $850 Улукбеку Калыбаеву. Фото расписки пользователь соцсетей также разместила.

Бывшая чиновница в телефонном разговоре с корреспондентом 24.kg сообщила, что не помнит про расписку и долг, и обещала уточнить.