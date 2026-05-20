Сот Шайырбек Ташиевди 16-июлга чейин тергөө абагында калтырды

Бишкектин Биринчи май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шаирбек Ташиевдин камактагы мөөнөтүн узартып, 16-июлга чейин тергөө абагында калтырды. Бул тууралуу 24.kg басылмасына Бишкектин Биринчи май райондук сотунан билдиришти.

Райондук сот мындай токтомду Ички иштер министрлигинин Тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын улук тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен 15-майда кабыл алган.

Кыргызстандын Кылмыш-жаза кодексинин 336-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыпталып жаткан Шайырбек Ташиевге карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү тергөө мезгилине, тагыраак айтканда, 2026-жылдын 16-июлуна чейин узартылды. Буга чейин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев коррупцияга шектелип кармалган. Ал «Кыргызнефтегаз» ААКсындагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган.

Салык кызматынын иликтөөсү кылмыш куугунтугуна негиз болгон, анда «Кыргызнефтегаз» ААКсында 2021-жылдан 2025-жылга чейинки аралыктагы ири өлчөмдөгү уурдоолордун бети ачылган. Иштин материалдарына ылайык, көмүскө ортомчулук схемаларды киргизүү жана чийки заттарды күмөндүү түрдө эсептен чыгаруунун кесепетинен мамлекеттик компания 4 миллиард сомдон ашык чыгымга учураган. Финансылык операцияларды талдоо учурунда пайданы жеке структуралардын пайдасына чыгарып кетүүнүн үч каналы аныкталган, тергөө муну УКМКнын мурдагы жетекчилигинин жакынкы чөйрөсү менен байланыштырууда.
