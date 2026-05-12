Бүгүндөн тарта Ысык-Көл облусунун жетекчиси эл менен жолугушууларды баштайт

Бүгүн, 12-майдан тартып Ысык-Көл облусунун жетекчиси Бакытбек Жетигенов президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде эл менен жолугушууларды өткөрөт.
Жолугушуулардын графиги:
Ак-Суу району
— Хан-Теңири айыл өкмөтү,
Ново-Вознесеновка айылы, маданият үйү
12-май, саат 10:00
— Каракол айыл өкмөтү,
Каракол айылы, маданият үйү
12-май, саат 14:00
Жети-Өгүз району
-Жети-Өгүз айыл өкмөтү,
Чырак айылы, Ж.Абдыкадыров атындагы маданият үйү
13-май, саат 10:00
— Оргочор айыл өкмөтү,
Оргочор айылы, К.Курманов атындагы маданият үйү
13-май, саат 14:00
— Кызыл-Суу айыл өкмөтү,
Кызыл-Суу айылы, Б.Ибраев атындагы маданият үйү
13-май, саат 16:30
— Жаргылчак айыл өкмөтү,
Ак-Терек айылы, Э.Кайып кызы атындагы маданият үйү
14-май, саат 10:00
— Барскоон айыл өкмөтү,
Барскоон айылы, маданият үйү
14-май, саат 14:00
Тоң району
— Күн-Чыгыш айыл өкмөтү,
Бөкөнбаев айылы, И.Тойчубеков атындагы маданият үйү
15-май, саат 10:00
— Болот Мамбетов айыл өкмөтү,
Төрт-Күл айылы, К.Атабеков атындагы маданият үйү
15-май, саат 13:00
— Ак-Терек айыл өкмөтү,
Кара-Коо айылы, К.Исаков атындагы маданият үйү
15-май, саат 15:00
— Улахол айыл өкмөтү,
Кара-Талаа айылы, Улахол айыл өкмөтүнүн жыйындар өтүүчү залы
15-май, саат 17:00
Ак-Суу району
— Алтын-Арашан айыл өкмөтү,
Октябрь айылы, Ж.Ашубаев атындагы орто мектебинин спорт залы
16-май, саат 10:00
— Кыдыр Аке айыл өкмөтү,
Ак-Суу айылы, райондук мамлекеттик администрациянын жыйындар өтүүчү чоң залы
16-май, саат 14:00
Түп району
— Ысык-Көл айыл өкмөтү,
Михайловка айылы, маданият үйү
19-май 2026-ж., саат 10:00
— Карасаев айыл өкмөтү,
Сары-Дөбө айылы, маданият үйү
19-май, саат 13:00
— Түп айыл өкмөтү,
Түп айылы, маданият үйү
19-май, саат 16:00
— Каркыра айыл өкмөтү,
Талды-Суу айылы, У.Мамбеталиев атындагы маданият үйү
20-май, саат 10:00
— Балбай айыл өкмөтү,
Ак-Булак айылы, Т.Алтыбасарова атындагы маданият үйү
20-май, саат 13:00
Ысык-Көл району
— Ж.Абдрахманов айыл өкмөтү,
Ананьево айылы, Б.Чаргынов атындагы маданият үйү
25-май, саат 10:00
— Садыр Аке айыл өкмөтү,
Темировка айылы, маданият үйү
25-май, саат 14:00
— Чолпон-Ата шаары,
Бостери айылы, К.Жылкыбаев атындагы маданият үйү
25-май, саат 16:30
— Шайыбек Ата айыл өкмөтү,
Чоң-Сары-Ой айылы, У.Абдыкалыков атындагы маданият үйү
26-май, саат 10:00
— Тору-Айгыр-Тамчы айыл өкмөтү,
Тамчы айылы, маданият үйү
26-май, саат 14:00
Балыкчы шаары
— Э.Дубанаев атындагы маданият үйү
27-май, саат 10:00
Каракол шаары
— Президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын жыйындар залы
28-май, саат 10:00.
Жолугушууларды түз эфирде облустук телеканалдардан көрүүгө болот.