Бүгүндөн тарта Ысык-Көл облусунун жетекчиси эл менен жолугушууларды баштайт

Бүгүн, 12-майдан тартып Ысык-Көл облусунун жетекчиси Бакытбек Жетигенов президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде эл менен жолугушууларды өткөрөт.

Жолугушуулардын графиги:

Ак-Суу району

— Хан-Теңири айыл өкмөтү,

Ново-Вознесеновка айылы, маданият үйү

12-май, саат 10:00

— Каракол айыл өкмөтү,

Каракол айылы, маданият үйү

12-май, саат 14:00

Жети-Өгүз району

-Жети-Өгүз айыл өкмөтү,

Чырак айылы, Ж.Абдыкадыров атындагы маданият үйү

13-май, саат 10:00

— Оргочор айыл өкмөтү,

Оргочор айылы, К.Курманов атындагы маданият үйү

13-май, саат 14:00

— Кызыл-Суу айыл өкмөтү,

Кызыл-Суу айылы, Б.Ибраев атындагы маданият үйү

13-май, саат 16:30

— Жаргылчак айыл өкмөтү,

Ак-Терек айылы, Э.Кайып кызы атындагы маданият үйү

14-май, саат 10:00

— Барскоон айыл өкмөтү,

Барскоон айылы, маданият үйү

14-май, саат 14:00

Тоң району

— Күн-Чыгыш айыл өкмөтү,

Бөкөнбаев айылы, И.Тойчубеков атындагы маданият үйү

15-май, саат 10:00

— Болот Мамбетов айыл өкмөтү,

Төрт-Күл айылы, К.Атабеков атындагы маданият үйү

15-май, саат 13:00

— Ак-Терек айыл өкмөтү,

Кара-Коо айылы, К.Исаков атындагы маданият үйү

15-май, саат 15:00

— Улахол айыл өкмөтү,

Кара-Талаа айылы, Улахол айыл өкмөтүнүн жыйындар өтүүчү залы

15-май, саат 17:00

Ак-Суу району

— Алтын-Арашан айыл өкмөтү,

Октябрь айылы, Ж.Ашубаев атындагы орто мектебинин спорт залы

16-май, саат 10:00

— Кыдыр Аке айыл өкмөтү,

Ак-Суу айылы, райондук мамлекеттик администрациянын жыйындар өтүүчү чоң залы

16-май, саат 14:00

Түп району

— Ысык-Көл айыл өкмөтү,

Михайловка айылы, маданият үйү

19-май 2026-ж., саат 10:00

— Карасаев айыл өкмөтү,

Сары-Дөбө айылы, маданият үйү

19-май, саат 13:00

— Түп айыл өкмөтү,

Түп айылы, маданият үйү

19-май, саат 16:00

— Каркыра айыл өкмөтү,

Талды-Суу айылы, У.Мамбеталиев атындагы маданият үйү

20-май, саат 10:00

— Балбай айыл өкмөтү,

Ак-Булак айылы, Т.Алтыбасарова атындагы маданият үйү

20-май, саат 13:00

Ысык-Көл району

— Ж.Абдрахманов айыл өкмөтү,

Ананьево айылы, Б.Чаргынов атындагы маданият үйү

25-май, саат 10:00

— Садыр Аке айыл өкмөтү,

Темировка айылы, маданият үйү

25-май, саат 14:00

— Чолпон-Ата шаары,

Бостери айылы, К.Жылкыбаев атындагы маданият үйү

25-май, саат 16:30

— Шайыбек Ата айыл өкмөтү,

Чоң-Сары-Ой айылы, У.Абдыкалыков атындагы маданият үйү

26-май, саат 10:00

— Тору-Айгыр-Тамчы айыл өкмөтү,

Тамчы айылы, маданият үйү

26-май, саат 14:00

Балыкчы шаары

— Э.Дубанаев атындагы маданият үйү

27-май, саат 10:00

Каракол шаары

— Президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын жыйындар залы

28-май, саат 10:00.

Жолугушууларды түз эфирде облустук телеканалдардан көрүүгө болот.
