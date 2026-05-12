Айваз Оморканов Кыргызстандын Улуттук олимпиада комитетинин башчысы болду

Кыргызстандын Улуттук олимпиада комитетинин башчысы болуп Айваз Оморканов шайланды. Ал бул спорттук уюмдун эң жаш жетекчиси — 29 жашта.

Шайлоо кечээ болуп өттү. Бул кызматка ошондой эле Волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев жана Кыргыз футбол союзунун биринчи вице-президенти Нурдин Букуев талапкерлигин койгон. Бирок жыйынтыгында Айваз Оморкановдун талапкерлиги жалгыз калды.

Айваз Оморканов

Өмүр баяны жана жетишкендиктери:

Ал Кыргызстандын Хоккей федерациясынын вице-президенти жана Эл аралык хоккей федерациясынын (IIHF) кеңешинин мүчөсү. 2021-жылы уюмдун тарыхындагы эң жаш вице-президент болгон.

Спорттук карьерасы: Башкаруучулук ишмердүүлүгүнөн тышкары, Айваз Оморканов кесипкөй триатлончу катары белгилүү. Ал триатлон, дуатлон жана акватлон боюнча Кыргызстандын чемпиону, ошондой эле Ironman эл аралык мелдештеринин жеңүүчүсү жана байге ээси.

Билими: УОКтун жаңы президенти Бээжин эл аралык экономика жана соода университетин, ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган.

Буга чейин УОКтун башчылыгына Волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев жана Кыргыз футбол союзунун биринчи вице-президенти Нурдин Букуев да талапкерлигин көрсөтүшкөн, бирок алар добуш берүү алдында талапкерлигин кайтарып алышкан. Натыйжада Оморканов жалгыз талапкер болуп калды.

Эске салсак, 31-мартта Кыргызстандын Улуттук олимпиада комитетинин президенти Умбеталы Кыдыралиев кызматтан кетүү тууралуу арызын берген.
