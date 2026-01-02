Пабло Пикассонун бир миллион еврого бааланган сүрөтү лотереяга коюлат

Альцгеймер оорусун изилдөө фонду Пабло Пикассонун 1941-жылы Парижди немис оккупациялаган учурда тарткан «Аялдын башы» аттуу сүрөтүн утуп алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштаган уникалдуу лотереяны баштады. Бул тууралуу The Guardian билдирет
Бактыңызды сынап көрүү үчүн 100 еврого билет сатып алышыңыз керек. Кампаниянын максаты — 120 000 билет сатуу менен 11 миллион евро чогултуу. Бардык каражат Альцгеймер оорусун изилдөөгө жумшалат. Эгерде керектүү сандагы билеттер сатылбаса, бардык катышуучулар толук акчасын кайтарып алышат.
Сүрөт 2026-жылдын 14-апрелинде Париждеги Кристинин аукцион үйүндө ойнотулат.
Эске салсак, 2013 жана 2020-жылдары француз продюсери Пери Кочен Пикассонун эки ийгиликтүү лотереясын уюштуруп, жалпысынан 10 миллион евродон ашык каражат чогулткан. Демилгени сүрөтчүнүн небереси Оливье Пикассо колдоп, лотереяны үй-бүлөнүн кайрымдуулук салттарынын мыйзамдуу уландысы деп атаган.