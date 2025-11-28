Быйыл ЖККУнун атайын операциялары учурунда 8 тоннадан ашык баңгизат кармалган

ЖККУнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов уюмдун ишмердүүлүгүнө кыскача токтолду. Ал бул тууралуу ЖККУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинен кийин Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди.
ЖККУнун үч жылдык ишмердүүлүгүн карап чыгуунун алкагында башкы катчы бир катар маанилүү жетишкендиктерди белгиледи.
Жамааттык күчтөрдүн жеке курамы 1,8 эсеге көбөйүп, 30 миңге жетти, ошондой эле авиациялык топ дагы бекемделди.
2025-жылы «Канал» баңгизатка каршы операциясынын жүрүшүндө 8 тоннадан ашык баңгизат кармалып, «Мыйзамсыз» операциясы 2024-жылы иммиграция мыйзамдарын 130 миңден ашык бузуунун алдын алууга жардам берди.
«Өз ара аракеттенүү», «Бузулбас бир туугандык» жана башка ири масштабдуу машыгуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, эң акыркы согуштук тажрыйбаларды бириктирип турат.
Киберкоопсуздукту чыңдоо үчүн ЖККУ өзүнүн биринчи эл аралык конференциясын жана кибермашыгууларын өткөрүп, киберкоркунучтарга каршы туруу үчүн координацияны күчөттү.
ШКУ жана КМШ менен кызматташууну өнүктүрүү боюнча жол картасына да кол коюлду.
Уюмдун төрагалыгын Орусия Федерациясы 2026-жылдын 1-январынан тарта кабыл алат.