16:33
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Кыргызча

Бишкекте «Business Run — 2026» жарышы өтөт

26-апрелде «Адинай» паркында «Business Run — 2026» ири корпоративдик жарыш өтөт. Ал өлкөнүн бардык жеринен ишкерлерди, менеджерлерди жана бизнес командаларын бириктирет. Бул иш-чараны Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы уюштурат.

н Соода-өнөр жай палатасы
Фото н Соода-өнөр жай палатасы

«Business Run» жарышы бейформал байланыштарды түзүү жана бизнес байланыштарды калыптандыруу үчүн платформа катары ойлонулган. Командалык жарышка катышуу — бул спорттук иш-чара гана эмес, корпоративдик рухту чагылдырат, анда стратегиялык ойлонуу, өз ара жардамдашуу жана жалпы натыйжа үчүн биргелешип иштөө маанилүү.

Ар бир команда беш катышуучудан турат. Алар биргеликте аралыкты жогору энергия, уюшкандык жана жаңы жетишкендиктерге умтулуу менен өтүшөт. Уюштуруучулар жарыштын форматы заманбап корпоративдик маданиятка ылайык экенин белгилешет. Айрыкча дене тарбиясына жана команда ынтымагына басым жасалат.

Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар күтүлүүдө, бирок чоо-жайы азырынча сыр бойдон калууда. Бул бардык иш-чарага кызыгууну арттырат. Жарышка экономикасынын ар кандай секторлорунун өкүлдөрү, ошондой эле өнөктөштөр жана бизнес ассоциациялары өз колдоосун көрсөтөт.

Жарыш 26-апрелде «Адинай» паркында өтөт жана корпоративдик командалар үчүн каттоо азыркы учурда ачылган. Уюштуруучулар «Business Run-2026» офис дубалдарынан чыгып, күчтүү команда бизнес жана спорттук аралыкта ийгиликке жете аларын көрсөтүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берет деп белгилешет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363551/
Кароо: 61
Басууга
Теги
Бишкекте 14-июнда түнкү чуркоого байланыштуу Түштүк магистраль жабылат
Балыкчыда сууда сүзүү боюнча жарыш өтөт
Чүйдө кайык менен сууда сүзүү боюнча өлкө чемпиондугу уюштурулат
Куран окуу боюнча жарыш жыйынтыкталды. Биринчи орун экиге бөлүндү
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
25-февраль, шаршемби
16:21
Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алмашты Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алм...
16:05
Бишкекте «Business Run — 2026» жарышы өтөт
15:25
Acıbadem клиникасындагы роботтук хирургия: Жогорку тактык жана тез айыгуу
14:30
Садыр Жапаров Орусия президентинин атайын өкүлү Михаил Швыдкой менен жолугушту
14:10
Манас шаарында 6 жаңы мектептин курулушу башталды