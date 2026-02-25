26-апрелде «Адинай» паркында «Business Run — 2026» ири корпоративдик жарыш өтөт. Ал өлкөнүн бардык жеринен ишкерлерди, менеджерлерди жана бизнес командаларын бириктирет. Бул иш-чараны Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы уюштурат.
«Business Run» жарышы бейформал байланыштарды түзүү жана бизнес байланыштарды калыптандыруу үчүн платформа катары ойлонулган. Командалык жарышка катышуу — бул спорттук иш-чара гана эмес, корпоративдик рухту чагылдырат, анда стратегиялык ойлонуу, өз ара жардамдашуу жана жалпы натыйжа үчүн биргелешип иштөө маанилүү.
Ар бир команда беш катышуучудан турат. Алар биргеликте аралыкты жогору энергия, уюшкандык жана жаңы жетишкендиктерге умтулуу менен өтүшөт. Уюштуруучулар жарыштын форматы заманбап корпоративдик маданиятка ылайык экенин белгилешет. Айрыкча дене тарбиясына жана команда ынтымагына басым жасалат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар күтүлүүдө, бирок чоо-жайы азырынча сыр бойдон калууда. Бул бардык иш-чарага кызыгууну арттырат. Жарышка экономикасынын ар кандай секторлорунун өкүлдөрү, ошондой эле өнөктөштөр жана бизнес ассоциациялары өз колдоосун көрсөтөт.
Жарыш 26-апрелде «Адинай» паркында өтөт жана корпоративдик командалар үчүн каттоо азыркы учурда ачылган. Уюштуруучулар «Business Run-2026» офис дубалдарынан чыгып, күчтүү команда бизнес жана спорттук аралыкта ийгиликке жете аларын көрсөтүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берет деп белгилешет.