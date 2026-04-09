«Жаз деми» жарышы: Бишкектин түштүк магистралынын бир тарабы убактылуу жабылат

Бул дем алышта, 12-апрель күнү жыл сайын өтүүчү «Жаз деми» жазгы жарышы өткөрүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирди.

Иш-чарага 25тен ашык өлкөдөн 4 миң 500гө жакын адам катышып, 5 км, 10 км, 21,1 км аралыктарга чуркашат.

Өткөн жылдагы жакшы тажрыйбаны эске алуу менен чуркоо маршруту кайрадан «Газпром-балдарга» дене тарбия — ден соолукту чыңдоо комплексинин аймагында өтөт.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Бишкекте "Жаз деми" жазгы жарышы өткөрүлөт

Маршрут төмөнкү көчөлөр аркылуу өтөт:

  • Жайыл Баатыр көчөсүнүн Алыкулов көчөсүнөн Садырбаев көчөсүнө чейин;
  • А. Масалиев көчөсүнүн Садырбаев көчөсүнөн Бакаев көчөсүнө чейин.

Ушуга байланыштуу Жайыл Баатыр жана А. Масалиев көчөлөрүнүн Алыкулов көчөсүнөн Бакаев көчөсүнө чейинки түштүк тарабы саат 05:00дөн 13:00гө чейин жабык болот.
