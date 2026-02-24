15:35
Кыргызча

Кыргызстан 2028-жылга чейин электр энергиясынын таңкыстыгын жоюуну пландап жатат

Кыргызстан 2028-жылга чейин электр энергиясынын таңкыстыгын толугу менен жабууну пландап жатат. Бул тууралуу бүгүн, 24-февралда Жогорку Кеңештин Өнөр жай саясаты, транспорт, отун-энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди.

Анын айтымында, өлкөдөгү электр энергиясынын жылдык жетишсиздиги болжол менен 4 миллиард киловатт-саатты түзөт.

«Быйыл болжол менен 400-500 МВт кубаттуулуктагы жаңы электр кубаттуулуктары ишке киргизилет», — деп белгиледи Ибраев.

Учурда тартыштык импорттун эсебинен жабылууда. Энергетика министри күнүмдүк керектөө 55 миллион киловатт-саат болгондуктан, электр энергиясынын дээрлик 50 пайызы сырттан сатып алынышы керектигин баса белгиледи.

Эскерте кетсек, Токтогул суу сактагычында 1-апрелге чейин 6,8 миллиард куб метр суу болот деп болжолдонууда.
