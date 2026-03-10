18:23
Электр энергиясынын жаңы тарифтери: 1-майдан баштап канча төлөйбүз?

Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаментинин директору Тимур Орозалиев 1-майдан тартып Кыргызстандагы күчүнө кире турган тарифтер жөнүндө айтып берди.

Анын айтымында, тарифтик график сегиз негизги категорияга бөлүнөт:

  • Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр («Үй-бүлөгө жардам» жөлөкпулун алуучулары): 700 киловатт-саатка чейинки керектөө үчүн тариф өзгөрүүсүз 50 сом бойдон калат.
  • Бийик тоолуу аймактардын тургундары: 700 киловатт-саатка чектөө жок; тариф 1 сом 64 сомду түзөт (27 сомго жогорулаган).
  • Калктын жалпы катмары: 700 киловатт-саатка чейинки керектөө үчүн тариф 1 сом 64 сомду түзөт (27 сомго туураланган). 700 киловатт-сааттан ашык керектөө үчүн тариф 2 сом 94 сомду түзөт (34 сомго жогорулаган).
  • Социалдык жана коомдук керектөөчүлөр (насостук станциялар, диний уюмдар, жатак мектептер, балдарды кароо мекемелери, майыптар жана карылар үчүн мекемелер) — 2 сом 96 тыйын (34 тыйынга жогорулаган).
  • Өнөр жай керектөөчүлөрү — 3 сом 65 тыйын.
  • Бюджеттик керектөөчүлөр — 4 сом 62 тыйын.
  • Коммерциялык керектөөчүлөр (банктар, кафелер жана ресторандар) — 4 сом 33 тыйын.
  • Энергияны көп колдонгон керектөөчүлөр (алтын казып алуу жана спирт ичимдиктерин өндүрүү өнөр жайы) — 6 сом 84 тыйын.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365340/
