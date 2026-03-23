Бишкекте карызы бар 6 миңден ашуун абоненттин жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн

Энергетиктер борбор калаанын тургундарын төлөмдөрдү өз убагында жүргүзүүгө чакырат. Бул тууралуу «Бишкек электр тармактары» ишканасынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, бүгүндөн тарта дебитордук карызы бар 6 миңден ашык абоненттердин жарыгы аралыктан өчүрүлө баштайт.
Абоненттер абалын текшерүү үчүн жазылуучулар төмөнкү кызматтарды колдоно алышат:
- Компаниянын веб-сайты: «Абоненттин балансы» бөлүмү;
- Мобилдик тиркеме: «My Light» (Play Market жана App Store дүкөндөрүндө жеткиликтүү);
- Байланыш борбору: 1209, 105 кыска номерлери, ошондой эле 0772001209 жана 0556001209 мобилдик номерлери;