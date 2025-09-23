11:17
Кыргызча

Бүгүн Бишкекте электр жарыгына карызы бар 6 миңден ашуун абонент өчүрүлөт

Бүгүн, 23-сентябрда Бишкекте электр энергиясына болгон төлөмдөр төлөнбөгөнүнө байланыштуу 6 миңден ашык абоненттер дистанциондук түрдө өчүрүлөт. Бул тууралуу «Кыргызстан улуттук электр тармагы» ААКтын филиалы «Бишкек электр тармактары» ишканасынан билдиришти.

Электр тармактар ​​ишканалары электр жарыгы үзгүлтүккө учурабаш үчүн жашоочуларды төлөмдөрдү өз убагында төлөөгө чакырат. Компаниянын расмий сайтындагы «Абоненттик баланс» бөлүмүнөн өзүңүздүн эсебиңиздин балансын текшере аласыз.

«Менин жарыгым» мобилдик тиркемеси турак жай кардарлары үчүн да жеткиликтүү (Play Market, App Store). Ошондой эле балансыңызды 1209, 105, 0772 00 12 09, 0556 00 12 09 телефондоруна же 0702 00 12 09 WhatsApp аркылуу күнү-түнү иштеген колл-борборго чалып текшерсеңиз болот.

Электр энергиясы үчүн төлөмдөрдү Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MegaCom, О!, Оной төлөм терминалдары аркылуу, ошондой эле Mbank, O!, MegaPay, UMAI жана Элсом электрондук капчыктары аркылуу төлөй аласыз. Мындан сырткары, Элдик Банк, Дос-Кредо Банк, Бакай Банк, Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН, Халык Банк, KICB Банк, Оптима Банктын филиалдарынан, ошондой эле төлөмдөр реалдуу убакыт режиминде кабыл алынган Кыргызпочта бөлүмдөрүндө төлөй аласыз.
