Бишкек менен Чүйдө унаа кыймылына эки күн чектөө киргизилет. Себеби

28-30-апрель күндөрү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, мындай чара Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фора Эссозимна Гнассингбенин Кыргызстанга болгон иш сапарына байланыштуу көрүлүүдө.
Расмий делегациялардын өтүүсү учурунда төмөнкү жол тилкелери чектөөгө алынат:
- «Манас» эл аралык аэропортунан Фучик көчөсү аркылуу Чүй проспектисине чейин;
- Чүй проспектисинде;
- Жусуп Абдрахманов көчөсүндө;
- Манас проспектисинде.
«Бул күндөрү чет өлкөгө же өлкөнүн башка аймактарына барууну пландаган жарандарга «Манас» эл аралык аэропортуна, темир жол бекетине жана Бишкек шаарынын Батыш автовокзалына алдын ала баруу, ошондой эле жол тыгындарына кабылбай, каттамдарга кечикпөө үчүн жүрүү маршруттарын алдын ала пландаштыруу сунушталат», — деп айтылат маалыматта.