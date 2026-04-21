Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи жаңыланат

Бишкек шаарында Кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун үй-музейин реконструкциялоого даярдыктар башталды. Бул тууралуу Ленин районунун муниципалдык администрациясынан билдиришти.

Интернеттен алынды
Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи жаңыланат

Күн мурун музейде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана профилдик кызматтардын катышуусунда көчмө жыйын өттү. Жыйында имаратты калыбына келтирүү жана ага чектеш аймакты көрктөндүрүү боюнча иштер талкууланды.

Долбоордун алкагында төмөнкү иштер пландаштырылууда:

  • Музейдин имаратын оңдоп-түзөө;
  • Жашылдандырууну күчөтүү;
  • Заманбап сугат системасын орнотуу;
  • Тышкы жарыктандырууну жаңылоо.

Ошондой эле инфратүзүмдү жакшыртуу жана келген көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү мүмкүнчүлүктөрү каралууда. Жыйындын жыйынтыгы боюнча тиешелүү кызматтарга конкреттүү тапшырмалар берилип, иштерди аткаруу мөөнөттөрү белгиленди.
Бишкектеги легендарлуу «Ак-Суу» павильону оңдоп-түзөөдөн кийин ачылууга даяр
Мамлекеттик «Дан» ишканасы модернизациядан өтүүдө
Жибек Жолу проспектинин түштүк бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылды. Схема
Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери
Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Бишкектеги Спорт ордосу оңдоп-түзөөдөн өтөт
Маданият министрлиги «Таш-Рабаттын» чыныгы тарыхый көрүнүшүн сактап калат
Бишкектеги Эркиндик бульварынын бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат
Жол оңдоо. Бишкекте асфальт төшөө иштери октябрдын аягына чейин уланат
Бишкекте Аламүдүн дарыясынан өткөн Жибек Жолу көпүрөсүн оңдоо иштери башталат
Мектеп-интернаттарды толук оңдоп-түзөөгө 105 млн сомдон ашык каражат бөлүнгөн
Биринчи класстар үчүн &laquo;Алиппе&raquo; окуу китептери басылып чыкты. Биринчи класстар үчүн «Алиппе» окуу китептери басылып чыкты.
Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды
Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты
Кыргызстанда эң&nbsp;жогорку маяна кен казууда, эң&nbsp;төмөнкү маяна маданият тармагында Кыргызстанда эң жогорку маяна кен казууда, эң төмөнкү маяна маданият тармагында
Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи жаңыланат Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи жаңыланат
12:50
Барскоон — Бедел унаа жолуна 2 туннель, 50дөн ашык көпүрө курулат
12:45
Пайдалуу кеңеш: Чачтын түшүүсүн кантип алдын алуу керек?
11:40
DemirBank 0 пайыздык чен менен билим берүү насыяларын берет
10:32
Бишкекте самбо боюнча эл аралык мелдеш аяктады