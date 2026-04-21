Ажылыкка кыргызстандыктардын алгачкы тобу 11-майда жолго чыгат

Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 11-майда Меккеге жолго чыгат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, ыйык сапарга чыккан ар бир зыяратчы үчүн Сауд Аравияга кирүүдө тартипти сактоо абдан маанилүү. Бул эрежелерди кармануу сапарды жеңилдетип, убакытты үнөмдөйт.

«Зыяратчылар үчүн эң маанилүү нерселердин бири — Nusuk картасы (бейжик). Бул картасыз Меккеге жана ыйык жерлерге кирүүгө мүмкүн эмес. Ошондой эле ал негизги кызматтарга жетүүнү камсыз кылат», — деп айтылат маалыматта.

Белгиленгендей, аталган карта ажылыкты уюштуруу штабы (ажы башчысы) тарабынан берилет. Ал эми санарип версиясы Nusuk жана Tawakkalna тиркемелеринде жеткиликтүү.
Ажылык −2026: Медициналык жана транспорттук камсыздоо маселелери талкууланды
Ажылык −2026: Кыргызстан менен Сауд Арабиясы жаңы эрежелер боюнча макулдашты
Ажылык-2026: Зыяратчыларды милдеттүү эмдөө иштери башталды
Кыргызстандык ажылардын биринчи каттамы 2026-жылдын 11-майында аткарылат
Ажылык −2026: Зыяратчылар менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүшү керек
Ажылык −2026. Муфтият зыяратчылар арасынан ажылык топтордун жетекчилерин тандайт
Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты
Ажылык — 2026: Зыяратчылар өздөрүн электрондук тизмеден текшере алышат
Ажылык — 2025. Зыяратчыларды Flyadeal жана Jazeera Airways тейлейт
Ажылык −2025. Зыяратчыларды эмдөөгө дарылар менен камсыздоого сынак жарыяланды
Биринчи класстар үчүн &laquo;Алиппе&raquo; окуу китептери басылып чыкты. Биринчи класстар үчүн «Алиппе» окуу китептери басылып чыкты.
Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды
Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты
Кыргызстанда эң&nbsp;жогорку маяна кен казууда, эң&nbsp;төмөнкү маяна маданият тармагында Кыргызстанда эң жогорку маяна кен казууда, эң төмөнкү маяна маданият тармагында
