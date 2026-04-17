ӨКМ: Тоолуу райондордо кар көчкү жана сел жүрүү коркунучу бар

17-апрелден 19-апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жана кар күрткүсү түшүүсү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүү таратты.

Маалыматка ылайык, төмөнкү тилкелер өзгөчө кооптуу:

Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад унаа жолунун 326-349-чакырымдарында (Көк-Арт ашуусу);

Каракол — Эңилчек унаа жолунун 70-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу).

Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Коопсуздук үчүн унаалардын ортосундагы 500 метрлик аралыкты так сактоо зарыл.

Ошондой эле 17-апрелде туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаанга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.
