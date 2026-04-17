12:10
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Кыргызча

Ошто эки көпүрө курулат

Президент Садыр Жапаров Оштогу жол инфраструктурасын жакшыртуу долбоору боюнча Евразия өнүктүрүү банкы менен келишимди ратификациялоочу мыйзамга кол койду.

Документте эки көпүрө жана 3,2 чакырымдык жол бөлүгүн куруу каралган.

Каржылоо келишимине 2025-жылдын 29-декабрында Бишкекте кол коюлган. Эми Финансы министрлиги Евразия өнүктүрүү банкына бардык ички жол-жоболордун аяктагандыгы жөнүндө кабарлашы керек.

Долбоор Оштогу жол тыгындарын азайтып, жол кыймылын жакшыртат деп күтүлүүдө.

Мыйзам расмий жарыяланган күнү күчүнө кирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/370775/
Кароо: 75
Басууга
Теги
Токтогул районунда калыбына келтирилген"Бөкөнбай" каналы ишке берилди
Бүгүн Бишкектин Жибек Жолу көчөсүндөгү көпүрөнүн бир тарабы ачылат
Кытай Ош облусундагы «Эркечтам» өткөрүү пунктуна көпүрө курду
Прокуратура Ак-Буурадагы мыйзамсыз курулган 10 көпүрөнү аныктады
Крым көпүрөсүндө жардыруу болду. Курмандыктар бар
Акылбек Жапаров эки эстакадалык көпүрөнүн ачылышына катышты
Жапон агенттиги Үйүрмарал суусунан өткөн көпүрөнү курууга гранттык каражат бөлөт
Бишкектиктер Ауэзов көчөсүндөгү көпүрө аркылуу өтүүдөн коркушууда
Аксы районунда автоунаа өтүүчү көпүрө курулуп, пайдаланууга берилди
Тажикстан кыргыз-тажик чек арасындагы Саада каналына көпүрө курат
Эң көп окулган жаңылыктар
БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды
Көл үстүндө&nbsp;Ак боз&nbsp;үй: Жети-Өгүз районунда &laquo;Өрүк гүлү&raquo; фестивалы өтүүдө Көл үстүндө Ак боз үй: Жети-Өгүз районунда «Өрүк гүлү» фестивалы өтүүдө
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы &laquo;Кара-Мык&raquo; чек ара бекетине барды Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
17-апрель, жума
12:05
Пайдалуу кеңеш: Бакчаны үшүктөн кантип коргоо керек? Пайдалуу кеңеш: Бакчаны үшүктөн кантип коргоо керек?
12:04
Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды
11:36
11:21
Бүгүнкү доллардын курсу
09:01
Бишкектеги «Тазалык» ишканасы жумушка чакырат: Эмгек акысы 40-45 миң сом
16-апрель, бейшемби
17:30
17-апрелге карата аба ырайы
16:56
Мирлан Жээнчороев мандат алды. БШК аны № 21 шайлоо округунда каттады