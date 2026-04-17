Бишкектеги «Тазалык» ишканасы жумушка чакырат: Эмгек акысы 40-45 миң сом

Бишкек шаарындагы «Тазалык» муниципалдык ишканасы шаарды тазалоо, көрктөндүрүү жана санитардык абалды жакшыртуу иштерин жүргүзүү үчүн жоопкерчиликтүү жана эмгекчил жарандарды жумушка чакырат. Бул тууралуу мэриядан билдирди.
Маалыматка ылайык, учурда төмөнкү бош жумуш орундары бар:
- жүктөөчүлөр (катуу тиричилик калдыктарына жана санитардык тазалоо бөлүмүнө);
- айдоочулар (С категориясы, 2 жылдан кем эмес иш стажы, аскердик билет милдеттүү);
- жашылдандыруу жумушчулары (чөп чабуу иштерине);
- фонтан кызматкерлери (шаардык фонтан объектилерин тейлөө жана кароо);
- Васильевский тракт участогуна кызматкерлер;
- оңдоочу цехке жумушчулар (техникалык тейлөө жана оңдоо иштерине).
Эмгек акысы 40-45 миң сом. Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү дарекке кайрылууга болот: Ростовская көчөсү, 19Б.