«Нелегал» операциясы. Баткен облусунда төрт кылмыш жана 37 эреже бузуу аныкталды

Баткен облусунда 2026-жылдын 13-апрелинен 16-апрелине чейин жүргүзүлгөн «Нелегал» алдын алуу операциясы аяктады. Бул тууралуу Баткен облусунун Ички иштер департаментинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, операциянын алкагында укук коргоо органдарынын кызматкерлери чет элдик жарандардын аймакта болушунун жана иштөөсүнүн мыйзамдуулугун текшеришти. Өзгөчө көңүл Кыргызстандын миграция мыйзамдарынын сакталышына бурулду.

Аталган операциянын жыйынтыгында КРнын Жоруктар жөнүндө кодексине ылайык 37 административдик протокол түзүлүп, эреже бузгандарга айып пул салынды. Ошондой эле, операциянын жүрүшүндө төрт кылмыштын бети ачылды.

Мындай иш-чаралар миграция чөйрөсүндөгү көзөмөлдү күчөтүүгө жана кылмыштуулуктун алдын алууга багытталганы белгиленди.
Бишкекте бир катар чөнтөк уурулук кылууга шектүү кармалды
Улуттук банктын экс-төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызнефтегаз иши боюнча кармалды
УКМК Стамбулда «Ислам мамлекети» эл аралык террордук уюмдун мүчөсүн кармап келди
Бишкекте батирлерге бир катар уурулуктарга шектүүлөр кармалды
Документтерди жасалмалоо. Бишкектеги Свердлов РИИБинин кызматкерлери кармалды
Президенттик шайлоого кайрылуу: Анын авторлору кылмыш иши боюнча кармалды
Ош облусунда пара талап кылууга шектелген эки тергөөчү кармалды
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Кантта мас абалында УКТ мүчөсү бейбаштыкка шектелип кармалды
Чүйдө жолдошун өлтүрүүгө шектелген 19 жаштагы келин кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды
Көл үстүндө&nbsp;Ак боз&nbsp;үй: Жети-Өгүз районунда &laquo;Өрүк гүлү&raquo; фестивалы өтүүдө Көл үстүндө Ак боз үй: Жети-Өгүз районунда «Өрүк гүлү» фестивалы өтүүдө
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы &laquo;Кара-Мык&raquo; чек ара бекетине барды Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
17-апрель, жума
13:37
Кемпир-Абад иши боюнча дагы үч айыпталуучу акталды Кемпир-Абад иши боюнча дагы үч айыпталуучу акталды
13:25
«Нелегал» операциясы. Баткен облусунда төрт кылмыш жана 37 эреже бузуу аныкталды
13:04
Бишкекте Чоң Чүй каналына жеңил унаа кулап, айдоочу аман калды
12:33
Кыргызстанда жумушсуздуктун жалпы деңгээли 3,7 пайызды түзөт
12:22
ӨКМ: Тоолуу райондордо кар көчкү жана сел жүрүү коркунучу бар