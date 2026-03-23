Ошто Ак-Буура дарыясын кеңири тазалоо иштери уланууда

Ош шаарында Ак-Буура дарыясын кеңири масштабда тазалоо иштери уланууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев бүгүн, 23-мартта түштүк борборго болгон жумушчу сапарынын алкагында иштин жүрүшү менен таанышты. Министрлик тазалоо иштерине бардык зарыл ресурстарды жана атайын техникаларды бөлүп берди.
Натыйжада Ак-Буура дарыясынын 17 чакырым аралыгы таштандылардан толук тазаланып, тийиштүү тартипке келтирилүүдө.
Министр кызматкерлерге ишти ыкчам, сапаттуу жүргүзүүнү жана өз үйлөрүндөй мамиле жасап, жоопкерчилик менен иштөөнү тапшырды.