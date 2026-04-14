«Манас» үчилтиги дунган тилинде жарык көрдү

Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы болгон Манас эпосу жаңы тилде жаңырып, окурмандарга жол тартат. Улуу үчилтик — «Манас», «Семетей», «Сейтек» — дунган тилине которулуп, өзүнчө китеп болуп жарык көрдү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди.

Маалыматка ылайык, бул маанилүү маданий окуяга байланыштуу Кыргыз улуттук Манас театры салтанаттуу бет ачар аземин өткөрөт.

Иш-чаранын негизги максаты — кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын даңазалоо, ошондой эле элдер ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөө. Бет ачарда китеп тууралуу кеңири маалымат берилип, коноктор үчүн маданий программа да сунушталат.

Күнү: 20-апрель

Башталышы: 11:00

Дареги: Самойленко көчөсү, 2/9
12 жылдык окууга өтүү: 5-класстар үчүн «Табигый илимдер» китептери басылып чыкты
Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин «Топон» китеби Венгрияда жарык көрдү
12 жылдык окууга өтүү. Кыргызстанда математика китептери басылып чыкты
Балдарга арналган «Манас», «Семетей», «Сейтек» китептери жарык көрдү
Японияда Борбор Азия жана аймактын байыркы шаарлары тууралуу китеп жарык көрдү
«Учкун» ишканасы мектептер үчүн 285,6 миңден ашык окуу китептерин басып чыгарды
Кыргызстанда китептердин 62 пайызы кыргыз тилинде басылып чыгарылат
Роза Отунбаеванын фонду кытай эл жомокторунун кыргызчага которуп чыгарды
Журналист Болотбек Жумабаев «Алхимик» романын кыргызча которду
Чолпон Орозбекова БУУнун ар улуттагы ийгиликтүү адамдар тууралуу китебине кирди
Эдуард Кубатов Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болду Эдуард Кубатов Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болду
11-апрелге карата аба ырайы 11-апрелге карата аба ырайы
Ош&nbsp;шаарында он&nbsp;мектеп курулат. Толук тизме Ош шаарында он мектеп курулат. Толук тизме
Бишкекте рейд: Үч&nbsp;саатта туура эмес токтотулган 37&nbsp;унаа эвакуацияланды Бишкекте рейд: Үч саатта туура эмес токтотулган 37 унаа эвакуацияланды
14-апрель, шейшемби
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт
08:00
«Манас» үчилтиги дунган тилинде жарык көрдү
07:45
Криштиану Роналду футбол карьерасын жыйынтыктайбы же улантабы?
13-апрель, дүйшөмбү
20:49
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
17:30
14-апрелге карата аба ырайы
15:27
Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шарипов Ошто окуучулар менен жолугушту
15:06
Эмгек министринин жаңы орун басары жамаатка тааныштырылды
14:24
Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет