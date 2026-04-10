18:55
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Кыргызча

11-апрелге карата аба ырайы

11-апрелге карата аба ырайы

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, эртең, 11-апрелде Чүй, Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Республиканын башка аймактарында күн ачык болот.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +3... +8, күндүз +19... +24;

Талас жергесинде түнкүсүн +3... +8, күндүз +13... +18;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7... +12, күндүз +18... +23;

Нарын аймагында түнкүсүн 0... +5, күндүз +12 .. +17;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +1... +6, күндүз +14... +19;

Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын табы түнкүсүн +5... +7, күндүз +21... +23 градус жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/369916/
Кароо: 50
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
10-апрель, жума
18:40
11-апрелге карата аба ырайы
