Бишкектеги көрүстөндөргө видеобайкоо камералары орнотулат

Кыргызстандын борборундагы көрүстөндөргө видеобайкоо камераларын орнотуу пландаштырылууда. Бул тууралуу Бишкек сөөк коюу кызматтары агенттигинин директорунун милдетин аткаруучу Кубат Курамаев Бишкек шаардык кеңешинин турак жай-коммуналдык чарба, отун-энергетика, транспорт, байланыш жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында билдирди.

Анын айтымында, камераларды орнотуу боюнча иштер быйыл башталышы пландалууда. Атайын жабдууларды сатып алуу үчүн тендер жарыяланат.

Компания ошондой эле экскаватор, самосвал жана суу ташуучу унаа сатып алууну пландаштырууда.

Бишкек сөөк коюу кызматтары агенттиги көрүстөн үчүн жер тилкелерине уруксат сурап жатат.
Бишкек мэриясы бардык көрүстөндөрдү шаардын сыртына көчүрүүнү коздөп жатат
Кыргызстанда көрүстөндөргө бирдиктүү долбоору иштелип чыгат
Жабык Түштүк-Батыш көрүстөнүндө 10 миңден ашуун орун бар
Ала-Арча көрүстөнүндө 47 гана бош орун калды. Жаңысы Аламүдүн районунда ачылат
Мар Байжиевдин сөөгү Ала-Арча көрүстөнүнө коюлду
Ананьево көрүстөнүндөгү эстеликтерди талкалагандар аныкталды
Ананьеводогу көрүстөндөгү вандализм боюнча милициянын бир канча версиясы бар
Ысык-Көлдө көрүстөндөгү вандализм иликтенүүдө
Аскербек Алиев: Бишкектин түштүк бөлүгүнө жаңы көрүстөн ачуу керек
Көрүстөндөгү жемкорлук иштери боюнча кызматтык текшерүү жүрүп жатат
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
9-апрель, бейшемби
11:30
УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариу...
11:07
Быйылкы ШКУ марафонун уюштурууга 2 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүүдө
10:37
Орусиянын вице-премьери Алексей Оверчук Кыргызстанга жумушчу сапар менен келди
10:07
Бишкектеги көрүстөндөргө видеобайкоо камералары орнотулат
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу