Бишкектеги көрүстөндөргө видеобайкоо камералары орнотулат

Кыргызстандын борборундагы көрүстөндөргө видеобайкоо камераларын орнотуу пландаштырылууда. Бул тууралуу Бишкек сөөк коюу кызматтары агенттигинин директорунун милдетин аткаруучу Кубат Курамаев Бишкек шаардык кеңешинин турак жай-коммуналдык чарба, отун-энергетика, транспорт, байланыш жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында билдирди.
Анын айтымында, камераларды орнотуу боюнча иштер быйыл башталышы пландалууда. Атайын жабдууларды сатып алуу үчүн тендер жарыяланат.
Компания ошондой эле экскаватор, самосвал жана суу ташуучу унаа сатып алууну пландаштырууда.
Бишкек сөөк коюу кызматтары агенттиги көрүстөн үчүн жер тилкелерине уруксат сурап жатат.