Бишкекте бир катар чөнтөк уурулук кылууга шектүү кармалды

Бишкек шаарынын тургуну А.Х. Свердлов райондук милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, кайрылган жаран 27-март күнү «Гурман» кафесинде белгисиз адамдар анын чөнтөгүнөн 450 миң сомду жашыруун уурдап, андан кийин качып кетишкенин билдирген.
Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 205-беренеси (Уурулук) менен кылмыш иши козголгон. Шектүү мурда бир нече жолу соттолгон жана чөнтөк ууру катары каттоодо турган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда.