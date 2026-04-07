15:42
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Кыргызча

Бишкекте бир катар чөнтөк уурулук кылууга шектүү кармалды

Бишкек шаарынын тургуну А.Х. Свердлов райондук милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, кайрылган жаран 27-март күнү «Гурман» кафесинде белгисиз адамдар анын чөнтөгүнөн 450 миң сомду жашыруун уурдап, андан кийин качып кетишкенин билдирген.

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 205-беренеси (Уурулук) менен кылмыш иши козголгон. Шектүү мурда бир нече жолу соттолгон жана чөнтөк ууру катары каттоодо турган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/369312/
Кароо: 76
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
7-апрель, шейшемби
15:40
«Кыргызсериал» мекемеси сериалдарды тартууга сынак жарыялады «Кыргызсериал» мекемеси сериалдарды тартууга сынак жары...
15:22
Соңку эки жылда 5 млрд сомдук 115 социалдык объект мамлекетке кайтарылды
15:08
Бишкекте бир катар чөнтөк уурулук кылууга шектүү кармалды
14:34
Таш-Көмүр шаарына жаңы мэр дайындалды
13:25
Кагаз дүмүрчөктөр жок болот: коммуналдык төлөмдөр санариптик форматка өтөт