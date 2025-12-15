15:50
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды

Массалык башаламандыктарга чакырык жасоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, шектүү Тергөө кызматы тарабынан Кылмыш-жаза кодексинин 278-беренеси «Массалык башаламандык» боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды.

Тергөө учурунда Бишкектеги айрым жарандардын мамлекеттик саясатка нааразылыгын билдирип, чогулуштарды уюштуруу жана үгүт жүргүзүү жолу менен массалык башаламандыкка чакырган аракеттери аныкталды

1971-жылы туулган Ж.М. аттуу жаран шектүү катары кармалып, тинтүү учурунда жашаган жеринен жана өзүнө таандык Toyota 4Runner унаасынан өзүнө таандык документтер, ар кандай үлгүдөгү беш уюлдук телефон, микро-SIM-карта, чет өлкөлүк номерлер, кол жазмалары бар эки күндөлүк, «Ашара Хидаст» деген жазуусу бар 14 беттен турган папка, араб тилиндеги 68 китеп, араб тилиндеги китептер салынган бир куту, ошондой эле «ИНЕ» үлгүсүндөгү эки рация жана тергөө үчүн маанилүү болгон башка буюмдар табылды.

Учурда кармалган жаран соттун чечими менен 5-январга чейин камакка алынды.

Тергөө иш-чаралары улантылууда.

Ички иштер министрлигинин расмий пресс-релизинде кармалган Мухтарбек Жусупбеков Казакстан парламентинин мурдагы кызматкери экени айтылат. Ал мурдагы парламент мүчөсү Шайлообек Атазов менен бирге унаада жүргөн сүрөткө түшкөн.

Эскерте кетсек, Шайлообек Атазов ноябрь айында өлкөдө массалык башаламандык уюштурууну пландаган деген шек менен өзүнүн кесиптештери менен бирге кармалган.
