Документтерди жасалмалоо. Бишкектеги Свердлов РИИБинин кызматкерлери кармалды

Бишкектеги Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн Коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кызматтык шалаакылык жана документтерди жасалмалоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди.

Атайын кызмат тарабынан КР Кылмыш-жаза кодексинин 378-беренесинин 3-бөлүгү (башка кылмышты жашыруу же аны жасоого көмөктөшүү) боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында борбор калаанын Свердлов райондук милиция бөлүмүнүн атайын коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан үч бөлүмдүн кызматкери — кенже лейтенант А.у.К., милициянын лейтенанты К.А.Т. жана милициянын капитаны К.М.К. — шалаакылык жана расмий документтерди жасалмалоо боюнча кармалган.

Учурда алар УКМКнын тергөө камагына кармалды.

Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери козголуп, керектүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
