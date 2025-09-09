14:21
Чүй облусунда бир катар мал уурулукка шектүүлөр кармалды

Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бир катар мал уурулук фактысына шектелген облустун эки тургуну кармалды. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Жайыл РИИБге 30-июль жана 14-август күндөрү Сосновка жана Полтавка айылдарынын жашоочуларынан короо-сарайлардан мал уурдалгандыгы боюнча арыздар түшкөн.

Бул фактылар боюнча КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 205-1-беренеси (мал уурулук) менен кылмыш иштери козголгон.

Ыкчам-иликтөө иш-чараларынын натыйжасында эки адам — ​​1990-жылы туулган У.А. жана 1999-жылы туулган А.Н., кармалып, уурдалган малдар алынып, ээлерине кайтарылган.

Белгиленгендей, эки катталган эпизоддон тышкары, милиция дагы үч ушул сыяктуу уурулук фактысын ачкан.

Кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда.
