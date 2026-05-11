Май майрамдарында 3 миң 160 автоунаа айып короосуна токтотулду

2026-жылдын 1-майынан 10-майына чейинки аралыкта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого багытталган алдын алуу жана рейддик иш-чаралардын жүрүшүндө төмөнкүдөй укук бузуулар аныкталды:
- Мас абалында унаа башкаруу — 286;
- Бейбаштык — 36;
- Терезелерди мыйзамсыз караңгылатуу (тонировка) — 203;
- Түз агымдагы (прямоток) өчүргүчтөр менен унаа колдонуу — 66;
- Тиешелүү документтери жок унаа башкаруу — 632;
- Каршы тилкеге чыгуу — 164;
- Жалпы айып короосуна токтотулган унаалар — 3 миң 160;
- Жалпы түзүлгөн протоколдордун саны — 13 миң 573.
ЖКККББ жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жол-транспорт кырсыктарынын алдын алуу боюнча күчөтүлгөн тартипте иш алып барууну улантууда.