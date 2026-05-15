Кытай ТИМи Ирандын айланасындагы кырдаалды тезирээк жөнгө салууга чакырды

Кытайдын Тышкы иштер министрлиги Ирандын айланасындагы кырдаалды тезирээк жөнгө салууга чакырды. Вашингтон менен Тегеран Жакынкы Чыгыштагы жаңжалды чечүүнүн жолун канчалык эрте тапса, бул эки өлкө үчүн, ошондой эле бүтүндөй аймак жана дүйнөлүк коомчулук үчүн ошончолук жакшы болот деп айтылат КЭРдин тышкы саясий ведомствосунун билдирүүсүндө.

«Такыр болбошу керек болгон бул жаңжалдын андан ары уланышына эч кандай негиз жок. АКШ менен Иран жөнгө салуу жолун канчалык эрте таба алышса, бул эки тарап үчүн тең, аймактагы өлкөлөр жана бүткүл дүйнө үчүн ошончолук пайдалуу болот», — деп айтылат.

Пекин кризисти чечүүнүн жалгыз натыйжалуу жолу — сүйлөшүүлөр жана диалог экенин, ал эми күч колдонуу ыкмалары оң натыйжа бербей турганын баса белгилейт.

«Диалог үчүн эшиктер ачык болгондон кийин, аларды кайра жаппоо керек», — деп айтылат Кытай ТИМинин билдирүүсүндө.

Ошондой эле деңиз жолдорунун нормалдуу иштешин мүмкүн болушунча тезирээк калыбына келтирүү зарылдыгы белгиленген, бул глобалдык жеткирүү чынжырларынын туруктуулугун жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет.
15-май, жума
