Рустам Балтабаев айыл чарба министринин орун басары болуп дайындалды

Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары болуп Рустам Балтабаев дайындалды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, ал буга чейин өлкөнүн агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору болуп эмгектенип, тармакты өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырган.

Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы
Жаңы кызматында ал кайра иштетүү, органика жана экспорт багыттарында иш алып барат.
Өлтүрүлгөн аятолла Можтаба Хаменеинин уулу Ирандын жаңы жогорку лидери болду
Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жаңы башчысы дайындалды
Айбек Иминов Дин иштери боюнча агенттиктин төрагасынын орун басары болду
Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынын директору дайындалды
Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасы болуп дайындалды
Жайнак Үсөн уулу Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы Башкы консулу дайындалды
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министрдин м.а. дайындалды
Адилет Орозбеков Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды
Мухтар Шербаев Ат-Башы районунун акими болуп дайындалды
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
Ош&nbsp;шаарында 75&nbsp;мечитте Орозо айт намазы окулду Ош шаарында 75 мечитте Орозо айт намазы окулду
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт 24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Президент Садыр Жапаров айт намазга катышты Президент Садыр Жапаров айт намазга катышты
24-март, шейшемби
17:30
25-мартка карата аба ырайы 25-мартка карата аба ырайы
16:55
16:40
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
15:29
Ош шаарындагы мурдагы көрүстөндүн орду жашыл аймакка айландырылат
15:10
Кыргызстан жашылча экспортун көбөйтүүдө