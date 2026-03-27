Эмил Балтагулов Жалал-Абад филармониясынын директору болуп дайындалды

Белгилүү ырчы Эмил Балтагулов Жалал-Абад облустук филармониясынын директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, ырчы аталган кызмат ордуна 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалган.
Ал Ош мамлекеттик университетинде окутуучу болуп эмгектенген, Чаткал районундагы маданият үйүндө көркөм жетекчи, Жалал-Абад облустук филармониясында артист жана директордун орун басары болуп иштеген. Ошондой эле Жалал-Абад маданият техникумунун жана Барпы атындагы облустук кыргыз драма театрынын директору кызматтарын аркалаган. Акыркы жылдары Т.Тыныбеков атындагы Жалал-Абад облустук филармониясынын директору болуп иштеп келген.
Ал бир катар эл аралык жана республикалык сынактардын лауреаты. Анын ичинде «Улуттар аралык классика-2004» фестивалынын лауреаты, «Мыкты аткаруучу-2000» сынагынын байге ээси, ошондой эле Рыспай Абдыкадыров атындагы ырчылар конкурсунун жеңүүчүсү.
Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин Ардак грамотасы жана «Маданияттын мыкты кызматкери» төш белгиси менен сыйланган.