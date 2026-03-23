10:45
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Кыргызча

Чек ара кызматынын башчысы Коопсуздук кеңешинин курамына киргизилди

Президент Садыр Жапаров 2021-жылдын 24-августундагы «Кыргыстан Республикасынын Коопсуздук кеңешинин айрым маселелери жөнүндө» документке өзгөртүү киргизүү боюнча № 348 Жарлыкка кол койду.

Ага ылайык, Коопсуздук кеңешине жаңы кызмат кошулду: мамлекеттик чек араны коргоого жооптуу мамлекеттик органдын башчысы кеңештин курамына киргизилди.

Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жүктөлдү.

Эскерте кетсек, февраль айында Президент Чек ара кызматын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бөлүп, аны көз карандысыз мамлекеттик органга — Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматына айландыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/366991/
Кароо: 66
Басууга
Теги
Президент Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен Жакынкы Чыгыш кырдаалын талкуулады
Президент ТМУга мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңешинин катчыларын кабыл алды
Президент Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү
Коопсуздук кеңешинин жаңы курамы бекитилди
Бишкекте Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүп жатат
Президент санариптештирүү боюнча иш канааттандыраарлык жүрбөй жатканын айтты
Жемкорлук менен алектенген кызматкерлердин жетекчилери да жоопко тартылышы керек
Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрөт
Былтыр Кыргызстанда жемкорлук фактысы боюнча 288 кылмыш иши козголду
Өмүрбек Суваналиев Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт 24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Ош&nbsp;шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат Ош шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат
23-март, дүйшөмбү
10:28
Жибек Жолу проспектинин түштүк бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылды. Схема Жибек Жолу проспектинин түштүк бөлүгү оңдоо иштерине ба...
10:17
Чек ара кызматынын башчысы Коопсуздук кеңешинин курамына киргизилди
10:05
Кыргызстанда айыл чарбасын каттоо өнөктүгү уланууда
09:39
Бүгүнкү доллардын курсу
09:13
«Кыргызкөмүр» күз-кыш мезгилине даярдык көрө баштады