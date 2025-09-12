14:14
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Кыргызча

Президент ТМУга мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңешинин катчыларын кабыл алды

Бүгүн, 12-сентябрда Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров Бишкекте өтүп жаткан Түрк мамлекеттер уюмунун Коопсуздук кеңештеринин катчыларынын төртүнчү жыйынына катышкан делегация башчыларын кабыл алды.

Жыйынга Коопсуздук кеңешинин катчылары: Кыргызстан — Бактыбек Бекболотов, Азербайжан — Рамиль Усубов, Казакстан — Гизат Нурдаулетов, Түркия — Окай Мемиш, Өзбекстандан — Виктор Махмудов, ошондой эле ТМУнун Башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев катышты.

Аймактык жана эл аралык коопсуздук маселелери, анын ичинде терроризмге каршы күрөшүү, киберкоркунучтар жана түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Садыр Жапаров ТМУга мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңешинин катчыларын кабыл алды

Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылуу мезгилинде Кыргызстан түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө бардык күч-аракетин жумшай турганын баса белгиледи.

«Биздин өз ара байланышыбыз тышкы саясаттан баштап, соода, энергетика, жашыл экономика, туризм, санариптештирүүгө жана ошондой эле космостук изилдөөлөргө чейинки чөйрөлөрдү камтып, барган сайын кеңейүүдө. Бүгүнкү күндө Түрк мамлекеттер уюму региондук жана эл аралык туруктуулук архитектурасында өзүнүн салмактуу ордун ээлегенге жетишти», — деди Президент.

Ал Уюмда кабыл алынган «Түрк дүйнөсүнүн көз карашы — 2040», «Түрк мамлекеттер уюмунун 2022-2026-жылдарга карата стратегиясы» сыяктуу өтө маанилүү документтер саясий жана коопсуздук маселелери боюнча тыгыз кызматташууга, терроризмге, экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча макулдашылган күч-аракеттерди аныктоого негиз болгонун эске салды.

«Кыргызстан дайыма чыр-чатактарды тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүүгө умтулат. Биз чыныгы өнөктөштүктүн жана туруктуу өнүгүүнүн негизи дал ушундай мамиледе деп ишенебиз», — деп баса белгиледи Мамлекет башчысы.

Ошондой эле ал бүгүнкү жолугушуу өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнө жаңы дем берип, түрк дүйнөсүндөгү туруктуулукту чыңдоого маанилүү салым кошот деген ишенимин билдирди.

Өз кезегинде ТМУга мүчө-мамлекеттердин Коопсуздук кеңештеринин башчылары Кыргызстандын уюмдагы төрагалыгынын жогорку деңгээлин жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча аракеттерин белгилешти.

Ошондой эле ТМУга мүчө-өлкөлөрдүн тиешелүү түзүмдөрүнүн ортосундагы стратегиялык өз ара аракеттенүүнү чыңдоого даяр экендиктерин билдиришти.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343260/
Кароо: 119
Басууга
Теги
Президент Венгрияда ТМУ бейформал саммитине катышат
Будапештте ТМУ мамлекет башчыларынын бейрасмий саммити өтөт
Президент Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү
ТМУнун XI саммити аяктап, жыйынтыгында сегиз документке кол коюлду
ТМУ саммити. Садыр Жапаров түрк элдеринин китепканасын түзүүнү сунуштады
Садыр Жапаров ТМУнун мүчөлөрүн Камбар-Ата-1 ГЭСинин долбооруна катышууга чакырды
Бишкекке Түрк мамлекеттер уюмунун санариптик борбору макамы ыйгарылды
Бишкекте ТМУнун Мамлекет башчыларынын кеңешинин саммити өтүүдө
Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга келди
Кыргызстандын, Түркия жана Венгриянын биринчи айымдары мода көргөзмөсүнө катышты
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
12-сентябрь, жума
14:09
Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун...
13:51
Дүйнө чемпионаты −2026: Учурда 18 команданын катышуусу тастыкталды
13:30
Президент ТМУга мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңешинин катчыларын кабыл алды
13:19
Ажылык — 2026: Муфтият ажылык сапары үчүн авиакомпанияларга сынак жарыялады
13:01
Министрлер кабинети пенсиялык топтоолорду төлөөнүн жаңы эрежелерин бекитти