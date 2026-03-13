Кыргызстанга эки миңдей үй-бүлөлүк дарыгер жетишпейт

Кыргызстанга 2 миңдей үй-бүлөлүк дарыгер жетишпейт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин «Ишеним» жана «Ала Тоо» депутаттык топторунун биргелешкен жыйынында Медициналык жардам жана фармацевтикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургүл Ибраева билдирди.
Анын айтымында, белгиленген стандарттар аралаш калктын 1300 адамынан турган үй-бүлөлүк дарыгерлердин бир тобу үчүн ай сайын жумуш жүгүн белгилейт.
«Эгерде бир бейтапка 15-20 мүнөт бөлүнсө, анда ар бир үй-бүлөлүк дарыгер күнүнө 12-15 кардарды же айына 200-210 адамды кабыл алышы керек», — деп белгиледи Нургүл Ибраева.
Ал кошумчалагандай, чындыгында үй-бүлөлүк дарыгерлер чоң жумуш жүгүнө туш болушат.