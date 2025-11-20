16:38
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды

Чүй облусунда коопсуздук кызматтары баңгизат сатууга аракет кылган шектүүнү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, кармалган жаран Г.А.Т. Тажикстан-Ош-Чүй жолу боюнча баңгизаттарды ташуунун уюштуруучуларынын бири катары аныкталды.

Коопсуздук кызматы аны бир килограммдан ашык «ооган чарын» (гашиш чайырын) сатууга аракет кылып жатканда кармаган.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды

Анын негизинде 18-ноябрда тергөө жана ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө аталган каналды уюштурууга шектүү Г.А.Т. кармалып, Октябрь райондук сотунун чечими менен камакка алынды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351677/
Кароо: 56
Басууга
Теги
Чүй облусунда чет элдик жаран ири өлчөмдөгү баңгизат менен кармалды
Ысык-Ата районунда бангизат сатууга шектелген жаран кармалды
Баңгизат саткан милициянын капитаны 10 жылга эркинен ажыратылды
Жалал-Абадда 5 кг бангизат менен чет элдик жаран кармалды
Кыргызстанда Ооганстандан баңгизат ташыган жол жабылды
600 млн сомдук баңги заты: УКМК эл аралык героин каналына бөгөт койду
Бишкекте 6 килограммдан ашык баңгизат сатууга шектүү кармалды
Бишкек тургунунун үйүнөн 10 миллион сомдук баңгизат табылды
Үйгө марихуана катылган. Бишкекте баңги затын саткандар кармалды
Бишкекте бир адамдан 1,5 миллион сомдук баңгизат алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
&laquo;Биз биргебиз!&raquo; майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды
Садыр Жапаров БА&nbsp;өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды Садыр Жапаров БА өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды
20-ноябрь, бейшемби
16:30
Адылбек Касымалиев АӨБ президенти менен экономика, жашыл энергетиканы талкуулады Адылбек Касымалиев АӨБ президенти менен экономика, жашы...
16:18
Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды
15:32
Быйыл Кыргызстанда мектеп рэкетинин 27 учуру катталган
15:15
Бишкекте укук коргоо кызматкерлеринин атын жамынган алдамчылар кармалды
14:35
Ошто жаңы перинаталдык борбордун курулушу башталды