Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды

Чүй облусунда коопсуздук кызматтары баңгизат сатууга аракет кылган шектүүнү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) басма сөз борбору билдирди.
Маалыматка ылайык, кармалган жаран Г.А.Т. Тажикстан-Ош-Чүй жолу боюнча баңгизаттарды ташуунун уюштуруучуларынын бири катары аныкталды.
Коопсуздук кызматы аны бир килограммдан ашык «ооган чарын» (гашиш чайырын) сатууга аракет кылып жатканда кармаган.
Анын негизинде 18-ноябрда тергөө жана ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө аталган каналды уюштурууга шектүү Г.А.Т. кармалып, Октябрь райондук сотунун чечими менен камакка алынды.