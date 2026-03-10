18:23
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Кыргызча

11-мартка карата аба ырайы

Эртең, 11-мартта өлкөнүн дээрлик көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы айрым чөлкөмдөрдө −10 градуска жетет.

Синоптиктердин маалыматына ылайык, абанын температурасы төмөндөгүдөй болот:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −5... −10, күндүз −2... −7;

Талас жергесинде түнкүсүн −6... −11, күндүз −2... −7;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0... −5, күндүз 0... +5;

Нарын аймагында түнкүсүн −5... −10, күндүз 0 .. −5;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −3... −8, күндүз −3... +2;

Бишкек шаарында түнкүсүн −7... −9, күндүз −5... −7 градус.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365366/
Кароо: 79
Басууга
Теги
10-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болушу күтүлөт
Апта башында Бишкекте кайрадан суук болот. 9-11-мартка карата аба ырайы
7-мартка карата аба ырайы
6-мартка карата аба ырайы
5-мартка карата аба ырайы
4-мартка карата аба ырайы
3-мартка карата аба ырайы
Жаз башында Бишкекте жамгыр жаайт. 2-4-мартка карата аба ырайы
28-февралга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
&laquo;Бала ырысы&raquo;: Кыргызстанда 3&nbsp;жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт «Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт
Карыя 22&nbsp;млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери
10-март, шейшемби
17:40
11-мартка карата аба ырайы 11-мартка карата аба ырайы
16:21
Кыргызстанда Орозо айт майрамы 20-мартта белгиленет
16:07
Электр энергиясынын жаңы тарифтери: 1-майдан баштап канча төлөйбүз?
15:30
Канатбек Чыныбаев өзгөчө кырдаалдар министринин м.а. болуп дайындалды
15:23
Мыктыбек Илебаев «Учур» жаштар театрынын директору болду