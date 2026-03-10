11-мартка карата аба ырайы

Эртең, 11-мартта өлкөнүн дээрлик көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы айрым чөлкөмдөрдө −10 градуска жетет.
Синоптиктердин маалыматына ылайык, абанын температурасы төмөндөгүдөй болот:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −5... −10, күндүз −2... −7;
Талас жергесинде түнкүсүн −6... −11, күндүз −2... −7;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0... −5, күндүз 0... +5;
Нарын аймагында түнкүсүн −5... −10, күндүз 0 .. −5;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −3... −8, күндүз −3... +2;
Бишкек шаарында түнкүсүн −7... −9, күндүз −5... −7 градус.