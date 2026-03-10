10:34
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт

Бүгүн, 10-мартында саат 10:00дөн 22:00гө чейин турак жай имараттарына, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдирди.

Өчүрүү аймагы:

Октябрь көчөсү-Чыгыш ЧЧК-Аламүдүн суусу- Путепроводная көчөсү.

«ХБО» суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында реконструкция иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлөт.

«Бишкексууканал» ишканасы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365214/
Кароо: 126
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин эки конушунда таза суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында муздак суу болбойт
Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин 3 конушунда күн боюу суу болбойт
Бүгүн «Ак-Босого» конушунда суу берүү убактылуу токтотулат
Бүгүн Калыс-Ордо жана Мурас-Ордо конуштарында суу өчүрүлөт
Бүгүн Жеңиш конушунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Дачный айылында суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт
Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Эң көп окулган жаңылыктар
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
Карыя 22&nbsp;млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
&laquo;Бала ырысы&raquo;: Кыргызстанда 3&nbsp;жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт «Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт
Түндүк-Түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түштү. Жол жабылды Түндүк-Түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түштү. Жол жабылды
10-март, шейшемби
10:10
Ашууларда убактылуу чектөө киргизилди Ашууларда убактылуу чектөө киргизилди
10:02
Бүгүн Бишкектин Жибек Жолу көчөсүндөгү көпүрөнүн бир тарабы ачылат
09:49
Иранга кол салуу. Brent мунайынын баасы баррелине 90 доллардан төмөндөдү
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу
09:26
Кыргызстанда бир жумада КРВИ жана сасык тумоонун 6 миң 500 учуру катталды