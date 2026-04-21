Бүгүн Бишкектин айрым бөлүктөрүндө суу өчүрүлөт

Бүгүн, 21-апрелде Бишкектин айрым бөлүктөрүндө суу өчүрүлөт.
Муниципалитеттен билдиришкендей, бүгүн саат 09:00дөн 22:00гө чейин төмөнкү аймактарда суу болбойт:
- Курманжан датка көчөсү (темир жол линиясынан Менделеев көчөсүнө чейин);
- Төкөлдөш конушу темир жол линиясы менен — Ч. Валиханов көчөсү, 2/9 — «Гранд Сити»;
- Шабдан баатыр проспектиси — Ауэзов көчөсү — Учкун кичи району, Учкун конушу;
- темир жол линиясы — Садовая көчөсү — Путепроводная көчөсү — Ч. Валиханов көчөсү.
Суу «ВПУ» суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында реконструкция иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлмөкчү.
Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана уюмдарды, тургундарды алдын ала ичүүчү суу камдап алууга чакырат.