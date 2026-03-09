15:48
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Кыргызча

Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болушу күтүлөт

Кыргызгидромет кызматы аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.

Ага ылайык 10-11-мартта Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 10-мартта мезгил-мезгили менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы, 11-мартта мезгил-мезгили менен кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт.

Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге, Ысык-Көл акваториясында 19-24 метрге жетиши күтүлөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт.

Абанын температурасынын төмөндөшү (11-12-март):

Чүй өрөөнүндө: Түнкүсүн −8...-13°, күндүз −1...-6°;

Талас өрөөнүндө: Түнкүсүн −8...-13°, күндүз −2...-7°;

Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында: Түнкүсүн −4...-9°, күндүз −1...+4°;

Ысык-Көл ойдуңунда: Түнкүсүн −7...-12°, күндүз −3...+2°;

Нарын облусунда: Түнкүсүн −11...-16°, күндүз −2...-7°;

Тоо этектеринде: Түнкүсүн −10...-15°, күндүз −2...-7°;

Тоолуу райондордо: Түнкүсүн −11...-16°, күндүз −8...-13°;

Суусамыр өрөөнүндө: Түнкүсүн −17...-22°, күндүз −8...-13°;

Бийик тоолуу райондордо: Түнкүсүн −23...-28°, күндүз −6...-11°.

Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Катуу жаан-чачын учурунда жолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, унаалардын кыймылын татаалдаштырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365140/
Кароо: 90
Басууга
Теги
Апта башында Бишкекте кайрадан суук болот. 9-11-мартка карата аба ырайы
7-мартка карата аба ырайы
6-мартка карата аба ырайы
5-мартка карата аба ырайы
4-мартка карата аба ырайы
3-мартка карата аба ырайы
Жаз башында Бишкекте жамгыр жаайт. 2-4-мартка карата аба ырайы
28-февралга карата аба ырайы
27-февралга карата аба ырайы
26-февралга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Ак&nbsp;калпак күнү. Баш кийим тууралуу кызыктуу фактылар Ак калпак күнү. Баш кийим тууралуу кызыктуу фактылар
Быйыл Бишкекте 25&nbsp;жаңы мектеп жана 7&nbsp;окуу имараты курулат Быйыл Бишкекте 25 жаңы мектеп жана 7 окуу имараты курулат
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
ӨКМ башчысы Өзгөндөгү өрттөн балдардын каза болушуна байланыштуу көңүл айтты ӨКМ башчысы Өзгөндөгү өрттөн балдардын каза болушуна байланыштуу көңүл айтты
9-март, дүйшөмбү
15:05
Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болушу күтүлөт Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болушу күтү...
14:05
Айыл чарба министринин эки орун басары кызматынан бошотулду
13:20
Пайдалуу кеңеш: Гүлдестени кантип узак сактоо керек?
13:04
Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
12:47
Кыргызстандагы ак илбирстин саны 550дөн ашты