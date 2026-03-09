Апта башында Бишкекте кайрадан суук болот. 9-11-мартка карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте жаан-чачын күтүлөт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
9-мартта түнкүсүн асман жарым-жартылай булуттуу болуп, эң жогорку температура 3 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө. Күндүз булуттуу болуп, эң жогорку температура 15 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө.
10-мартта түнкүсүн жамгыр карга айланып, эң төмөнкү температура −1 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө. Күндүз жамгыр жаап, эң төмөнкү температура 3 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө.
11-мартта түнкүсүн кар жаашы күтүлүүдө, эң төмөнкү температура −7 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө. Күндүз булуттуу жана суук болот, болжол менен −1 градус Цельсийге чейин.