Кыргызча

«Манас» аэропортунда заманбап жарыктандыруу CAT III системасы орнотулууда

Кыргызстандын аэропорттору
Фото Кыргызстандын аэропорттору. «Манас» аэропортунда заманбап жарыктандыруу CAT III системасы орнотулууда

«Манас» эл аралык аэропортунда III категориядагы (CAT III) заманбап жарыктандыруу системасын орнотуу иштери уланууда. Бул тууралуу «Кыргызстандын аэропорттору» ААК басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, CAT III системасын орнотуу коюу туман жана начар көрүнүү шарттарында учактардын учуп-конуусуна мүмкүндүк берип, каттамдардын кечигүү жана жылдыруу коркунучун бир кыйла азайтат жана аба кыймылынын туруктуулугун жогорулатат.

Бул долбоорду ишке ашыруу учуулардын коопсуздугун жана аэропорттун ишинин ишенимдүүлүгүн жогорулатуудагы маанилүү кадам болуп саналат. Жарык белги берүүчү жабдууларын орнотуу эл аралык жарандык авиациянын стандарттарына ылайык жүргүзүлүп, «Манас» аэропортунун инфраструктурасын андан ары модернизациялоого багытталган.

Бул учурда, ар бир конкреттүү учурда конуу боюнча акыркы чечимди аба кемесинин экипажы аба ырайынын шарттарын жана учактын эксплуатациялык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен кабыл алат.

«Манас» эл аралык аэропорту алдыңкы технологияларды ырааттуу түрдө ишке ашырып, аймактын негизги авиациялык борборлорунун бири катары статусун бекемдеп келет.
